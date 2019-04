Französische Justiz ordnet Prozess gegen Ex-Premier Fillon an

Der frühere französische Premierminister François Fillon muss sich in einer Scheinbeschäftigungsaffäre vor Gericht verantworten: Richter ordneten einen Prozess gegen Fillon und seine Frau Penelope an, wie es am Dienstag von Seiten der Justiz hiess.