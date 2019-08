Gedenken an Ermordung der Sinti und Roma in Auschwitz

In der Gedenkstätte des früheren deutschen Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau ist am Freitag des NS-Völkermords an den Sinti und Roma gedacht worden. Anlass war der 75. Jahrestag der sogenannten «Liquidation des Zigeunerlagers» am 2. August 1944.