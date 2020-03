Gedenken an Opfer des Strassenbahn-Anschlags in Utrecht

Im Schatten der Coronavirus-Pandemie ist im niederländischen Utrecht am Mittwoch der Opfer des Terroranschlags in einer dortigen Strassenbahn vor einem Jahr gedacht worden. «Wir werden sie niemals vergessen», sagte Bürgermeister Jan van Zanen in einer Videobotschaft.