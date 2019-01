Geflüchtete Saudi-Araberin fliegt Freitag von Bangkok nach Kanada

Die aus Angst vor ihrer Familie geflohene Saudi-Araberin Rahaf Mohammed al-Kunun wird am Freitag von Bangkok nach Kanada fliegen. Die 18-Jährige war am vergangenen Wochenende auf ihrer Flucht am Flughafen Bangkok gestoppt worden.