Gericht spricht Kulturmäzen Kavala von Gezi-Vorwürfen frei In Prozess gegen den prominenten Kulturmäzen Osman Kavala und 15 weitere Bürgerrechtsaktivisten hat ein türkisches Gericht die Angeklagten am Dienstag freigesprochen.

Protest auf dem Istanbuler Taksim-Platz im Mai 2019 zum Jahrestag des Gezi-Park-Konfliktes 2013. KEYSTONE/EPA/SEDAT SUNA

Es lägen keine «ausreichenden Beweise» für die Schuld der Anklagten vor, erklärte der Richter am Gericht von Silivri bei Istanbul. Den Aktivisten war vorgeworfen worden, die Gezi-Proteste im Sommer 2013 in Istanbul organisiert und so den «Umsturz» der Regierung Erdogan angestrebt zu haben.