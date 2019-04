Gipfel in Wladiwostok: Putin und Kim erstmals zusammengetroffen

Der russische Präsident Wladimir Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un sind am Donnerstag in Wladiwostok zu ihrem ersten Gipfel zusammengetroffen. Die beiden Staatschefs trafen sich in der Stadt im äussersten Osten Russlands und gaben sich die Hand.