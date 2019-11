«Grease»-Outfit für mehr als 400'000 Dollar versteigert Das Leder-Outfit von Olivia Newton-John aus dem Hit-Musical «Grease» ist für 405'700 Dollar versteigert worden. Die schwarze Jacke und hautenge Hose der britisch-australischen Schauspielerin gingen für 243'200 sowie 162'500 Dollar an den jeweils Meistbietenden.

Schauspielerin Olivia Newton-John mit Kostümen aus dem Hit-Filmmusical «Grease» aus dem Jahr 1978. (Bild: KEYSTONE/EPA/EUGENE GARCIA)

(sda/dpa)

Damit brachten beide Teile etwa doppelt so viel Geld ein wie erwartet. Durch weitere Andenken kamen nochmals Zehntausende Dollar zusammen, wie das Auktionshaus Julien's am Samstagabend in Los Angeles mitteilte.

In dem High-School-Musical hatte Newton-John 1978 die blond gelockte Sandy gespielt - an der Seite von John Travolta wurde die gebürtige Britin so zum Weltstar. Später stand sie für das Fantasy-Musical «Xanadu» auf Rollschuhen vor der Kamera und landete mit dem Album «Physical» einen Nummer-eins-Hit.

Newton-John (71) wollte Hunderte Stücke aus ihrer langen Karriere für einen guten Zweck verkaufen. Ein Grossteil des Erlöses geht in ein von ihr gegründete Krebszentrum in Australien. 1992 erkrankte Newton-John an Brustkrebs, der später erneut auftrat. Voriges Jahr wurde ein Tumor in ihrer Wirbelsäule festgestellt.