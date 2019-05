Grossbritannien schafft Penny-Münze nun doch nicht ab

Die britische Regierung will die Penny- und Zwei-Pence-Münzen nun doch nicht abschaffen. Dies gab Finanzminister Philip Hammond in einer am Freitag verbreiteten Erklärung bekannt. Die Bürger sollen weiterhin die Wahl haben zwischen Bargeld und elektronischer Zahlung.