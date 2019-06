Grosses Schaulaufen europäischer Royals am «Garter Day» in Windsor

Prächtige Roben und Hut mit Straussenfeder: In einer prunkvollen Zeremonie hat die britische Königin Elizabeth II. am Montag die Könige von Spanien und aus den Niederlanden, Felipe VI. und Willem-Alexander, in den Hosenbandorden (Order of the Garter) aufgenommen.