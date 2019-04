Guaidó will «grössten Aufmarsch in der Geschichte Venezuelas»

Venezuelas Oppositionsführer Juan Guaidó will Staatschef Nicolás Maduro mit Massenprotesten am 1. Mai weiter unter Druck setzen. Er rufe alle Venezolaner zur Teilnahme am «grössten Aufmarsch in der Geschichte Venezuelas auf, um das Ende der Usurpation zu fordern.»