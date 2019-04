Heimatschutzministerin Nielsen verlässt Posten in Trumps Regierung Überraschend gibt es den nächsten Wechsel in der Regierungsmannschaft von US-Präsident Donald Trump. Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen verlässt ihren Posten. Das kündigte Trump am Sonntag auf Twitter an.

Weiterer Abgang in der US-Regierung: Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen hört auf. (Bild: KEYSTONE/AP/JACQUELYN MARTIN)

(sda/afp/dpa/ap)

Ein Grund für den überraschenden Abgang der Ministerin wurde zunächst nicht offiziell genannt. Er akzeptiere den Rücktritt der 46-Jährigen, schrieb Trump. Der Präsident dankte Nielsen für ihre Arbeit und kündigte an, dass das Amt kommissarisch von Kevin McAleenan geführt werden soll. Er ist bislang Vorsitzender der Grenzschutzbehörden CBP.

Nielsen, in deren Zuständigkeit als Ministerin die Grenzpolitik liegt, habe nach ihrer Reise an die Grenze zu Mexiko in der vergangenen Woche mit Trump sprechen wollen, teilten zwei anonyme Quellen der Nachrichtenagentur AP mit. Sie ist demnach frustriert von den Schwierigkeiten, andere Abteilung zu einer Zusammenarbeit zu bewegen. Hintergrund ist die wachsende Anzahl an Migrantenfamilien, die über die Grenze kommen.

Der Präsident hat den Kampf gegen die illegale Einwanderung aus Mexiko zu einem seiner Hauptanliegen gemacht. Seine Pläne für den Bau einer Mauer an der Grenze zum südlichen Nachbarn sorgen seit Monaten für heftigen politischen Streit.

Zahlreiche Abgänge

Vor einigen Monaten hatte es Spekulationen gegeben, Trump sei unzufrieden mit der Arbeit von Nielsen. Der Republikaner hatte ihr Berichten zufolge vorgeworfen, der Lage an der Grenze nicht Herr zu werden. Trump, dessen wichtigstes Wahlkampfversprechen es war, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu errichten, hat bei seiner Einwanderungspolitik mehrere Niederlagen einstecken müssen.

Der Sender CBS News berichtete unter Berufung auf Regierungskreise, Nielsens Abgang sei Teil eines personellen Umbaus im Heimatschutzministerium, der auf Trumps Berater Stephen Miller zurückgehe. Miller gilt als Hardliner in der Einwanderungspolitik und als einer der Architekten von Trumps Kurs.

In Trumps zwei Jahren als Präsident hat es bereits zahlreiche Rücktritte und Entlassungen gegeben. Unter anderem wurden die Spitzen von Aussenministerium und Justizministerium neu besetzt. So wird etwa der wichtige Posten des Verteidigungsministers nur kommissarisch geleitet, weil der bisherige Amtsinhaber James Mattis im Dezember zurückgetreten war.