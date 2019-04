Hochwasser im Iran fordern mindestens 62 Tote

In den letzten zwei Wochen sind bei Hochwassern in Iran mindestens 62 Menschen gestorben, wie der Chef einer iranischen Organisation von Gerichtsmedizinern am Mittwoch gegenüber lokalen iranischen Medien erklärte. Die Schweiz schickt Hilfsgüter in das Land.