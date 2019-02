Hochwasser in Australien - Touristen mit Helikopter gerettet

Zwei Schweizer und zwei deutsche Touristen sind im Nordosten Australiens per Helikopter gerettet worden, nachdem sie in ihrem Autos von einem Hochwasser überrascht worden waren. Die vier seien unverletzt, meldete die australische Nachrichtenagentur AAP am Samstag.