IKRK hat Hilfeleistungen für Venezuela verdoppelt

Das IKRK hat seine Ressourcen für die humanitäre Hilfe in Venezuela in den vergangenen Wochen verdoppelt. IKRK-Präsident Peter Maurer äusserte am Mittwoch vor den Medien in Genf die Befürchtung, dass die Hilfe noch ausgeweitet werden müsse, weil enorme Bedürfnisse nicht gedeckt seien.