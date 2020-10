Immer weniger Waldelefanten in der Elfenbeinküste

In den letzten Jahren ist die Zahl der Waldelefanten in den Schutzgebieten der Elfenbeinküste dramatisch zurückgegangen. Das berichten Forschende mit Beteiligung des Schweizer Zentrums für wissenschaftliche Forschung in Côte d'Ivoire (CSRS) im Fachmagazin «Plos One».