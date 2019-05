In Indien führt Modis Regierungspartei nach Wahlen laut Prognosen

Die Partei des indischen Premiers Narendra Modi liegt bei den Parlamentswahlen Prognosen zufolge klar in Führung. Zwei Stunden nach Beginn der Auszählung am Donnerstag führte die hindu-nationalistische Bharatiya Janata Party (BJP) in 277 von mehr als 540 Wahlkreisen.