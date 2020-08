Indien hat als drittes Land mehr als 2 Millionen Corona-Fälle Indien hat als drittes Land der Erde mehr als zwei Millionen registrierte Corona-Infektionen. Wie Daten der Johns Hopkins Universität in Baltimore zeigen, stieg die Zahl der bekannten Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 in nur knapp drei Wochen von einer auf zwei Millionen Fälle.

dpatopbilder - Ein medizinischer Mitarbeiter sammelt in einem mobilen Testzentrum einen Abstrich für einen Corona-Test ein. Indien ist mittlerweile das weltweit am drittstärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land. Foto: Mahesh Kumar A/AP/dpa Keystone/AP/Mahesh Kumar A

(sda/dpa)

In Indien nehmen die bekannten Neuinfektionen damit schneller zu als in anderen Ländern der Erde - auch als in Brasilien oder den USA, die beide bislang deutlich mehr Infektionen insgesamt verzeichnen.

Trotzdem lockert das Land seine Schutzmassnahmen zusehends. Wegen des anfangs sehr strikten Lockdowns verloren Millionen Tagelöhner ihre Arbeit und drohten zu verhungern. Mit mehr als 41 000 Toten durch die Krankheit Covid-19 ist die offizielle Sterberate in Indien aber deutlich niedriger als in vielen anderen Ländern.

Zwar gehen Experten davon aus, dass die Zahlen zu niedrig sind. Allerdings ist in Indien der Anteil junger Menschen an der Gesamtbevölkerung sehr hoch. Bei jungen Menschen geht die Infektion oft ohne Symptome oder nur mit leichten Beschwerden einher.