Iran: Lassen keine Störung der Schifffahrt in Strasse von Hormuz zu

Der Iran will keine Störung der Schifffahrt in der für die Ölversorgung wichtigen Strasse von Hormuz zulassen. Dies sagte der stellvertretende iranische Aussenminister Abbas Araqchi am Dienstag bei einem Besuch in Paris, wie die staatliche Agentur IRNA berichtete.