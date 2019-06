Iraner gedenken des 30. Todestages von Revolutionsführer Chomeini

Zehntausende Iraner haben am Dienstag des 30. Todestages ihres ehemaligen geistlichen Führers Ajatollah Ruhollah Chomeini gedacht. Sie versammelten sich an und in Chomeinis Mausoleum im südlichen Teil der Hauptstadt Teheran.