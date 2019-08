Irans Aussenminister Sarif an G7-Gipfelort Biarritz eingetroffen

Diplomatischer Paukenschlag am G7-Gipfel in Biarritz: Der iranische Aussenminister Dschawad Sarif traf am Sonntag überraschend im französischen Seebad ein, in dem derzeit der Gipfel der grossen westlichen Industriestaaten stattfindet.