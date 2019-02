Irans Präsident Ruhani lehnt Rücktritt von Aussenminister Sarif ab

Irans Präsident Hassan Ruhani hat das Rücktrittsgesuch von Aussenminister Mohammed Dschawad Sarif abgelehnt. Sarifs Rücktritt sei nicht im «Interesse des Landes» und er stimme ihm daher nicht zu, schrieb Ruhani in einem Brief an Sarif.