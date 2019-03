Israel öffnet Gaza-Grenzübergänge trotz neuer Gewalt

Militante Palästinenser im Gazastreifen haben in der Nacht zum Sonntag erneut Raketen in das israelische Grenzgebiet gefeuert. Trotzdem öffnete Israel nach Angaben aus Sicherheitskreisen die Grenzübergänge in den Gazastreifen wieder.