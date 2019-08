Israelische Drohne in Vorort von Beirut abgestürzt Eine israelische Drohne ist nach Aussage eines Hisbollah-Vertreters in einem südlichen Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut abgestürzt. Eine zweite Drohe sei in der Nacht zum Sonntag knapp über dem Boden explodiert.

Im Süden der libanesischen Hauptstadt Beirut kam es in der Nacht auf Sonntag zu einer heftigen Explosion. (Bild: KEYSTONE/PETER KLAUNZER)

(sda/ap/reu)

Anwohner der Hochburg der libanesischen Hisbollah-Miliz berichteten von einer heftigen Explosion. Ein Augenzeuge erklärte, dass die Hisbollah ein Areal abgeriegelt habe, in dem ein Feuer ausgebrochen sei. Die zweite Drohne habe bei ihrem Absturz in der Nähe des Medienzentrums der schiitischen Miliz Schäden verursacht, sagte der Hisbollah-Vertreter.

Es ist der erste derartige Vorfall seit mehr als einem Jahrzehnt. Das israelische Militär erklärte, es äussere sich nicht zu ausländischen Berichten.

Israel bezeichnet die vom Iran unterstützte Hisbollah-Bewegung als die grösste Bedrohung ausserhalb der Grenze. Bei einem einen Monat andauernden Krieg mit der Hisbollah 2006 wurden fast 1200 Menschen im Libanon und 158 Menschen in Israel getötet. Der Libanon hat sich bei den Vereinten Nationen darüber beschwert, dass israelische Flugzeuge in den vergangenen Jahren immer wieder in seinen Luftraum eingedrungen sind.

Israelische Militärflugzeuge griffen am Samstag zudem Stellungen der iranischen Streitkräfte in der Nähe der syrischen Hauptstadt Damaskus an. Die Einheiten hätten an einem Plan gearbeitet, Ziele in Israel mit Drohnen anzugreifen, sagte ein Militärsprecher. Schon seit längerer Zeit geht Israel gegen iranische Militäraktivitäten in der Region vor. Die Hisbollah ist mit Teheran verbündet.