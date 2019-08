Japan gedenkt des Atombombenabwurfs auf Hiroshima vor 74 Jahren Mit Blick auf das Ende des Abrüstungsabkommens INF zwischen den USA und Russland hat der Bürgermeister der japanischen Stadt Hiroshima zur atomaren Abrüstung in der Welt aufgerufen. Zudem gab es zum 74. Jahrestag des Abwurfs einer US-Atombombe eine Schweigeminute.

Tausende haben am Dienstag in der japanischen Stadt Hiroshima dem Atombombenabwurf vor 74 Jahren gedacht. (Bild: KEYSTONE/EPA JIJI PRESS)

(sda/dpa)

An der Gedenkzeremonie anlässlich des Jahrestages auf die japanische Stadt rief Bürgermeister Kazumi Matsui sein Land am Dienstag auf, dem Uno-Atomwaffenverbotsvertrag von 2017 beizutreten. Japans rechtskonservativer Ministerpräsident Shinzo Abe ging in seiner Rede am Gedenktag auf den Vertrag allerdings nicht ein.

Japan, das sich vom Atomwaffen- und Raketenprogramm Nordkoreas bedroht fühlt, steht unter dem atomaren Schutzschild seines heutigen Sicherheitspartners USA.

Tod von Zehntausenden

Um 8.15 Uhr (Ortszeit), dem Zeitpunkt, als der US-Bomber Enola Gay die erste im Krieg eingesetzte Atombombe mit dem Namen «Little Boy» über Hiroshima abgeworfen hatte, legten die Menschen am Dienstag eine Schweigeminute ein. Zehntausende Bewohner waren damals sofort tot, insgesamt starben bis Ende 1945 schätzungsweise 140'000 Menschen.

Drei Tage nach Hiroshima warfen die Amerikaner eine zweite Atombombe über Nagasaki ab. Kurz danach kapitulierte das japanische Kaiserreich. Hiroshima ist heute ein weltweites Symbol für Krieg - und für Frieden. Die Gedenkzeremonie erfolgte unter dem Eindruck der jüngsten Raketentests Nordkoreas sowie des kürzlichen Ausstiegs der USA aus dem INF-Vertrag.

Washington begründete dies damit, dass Russland mit seinen Waffen seit Jahren gegen das Abkommen verstosse. Moskau warf den USA dagegen vor, mit dem einseitigen Ausstieg aus dem Abrüstungsvertrag die weltweite Sicherheitsstruktur zu unterhöhlen.