Johnson fordert Neuwahlen nach Niederlage vor oberstem Gericht

Nach seiner Niederlage vor dem obersten Gerichtshof Grossbritanniens fordert Premierminister Boris Johnson Neuwahlen. Es liege auf der Hand, dass jetzt «Wahlen einberufen» werden müssten, sagte er am Dienstag am Rande der Uno-Vollversammlung in New York.