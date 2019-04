Juncker: Merkel wäre hoch qualifiziert für EU-Amt EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hält es für denkbar, dass die deutsche Kanzlerin Angela Merkel nach ihrer Zeit als deutsche Regierungschefin eine Rolle auf europäischer Ebene übernimmt. Dies sagte Juncker der deutschen Funke Mediengruppe vom Samstag.

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker bringt die deutsche Kanzlerin Angela Merkel für ein Amt auf der EU-Ebene ins Spiel. (Bild: KEYSTONE/AP/MARKUS SCHREIBER)

(sda/dpa)

«Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Angela Merkel in der Versenkung verschwindet.» Sie sei nicht nur eine Respektsperson, sondern ein liebenswertes Gesamtkunstwerk, betonte er. Mit Blick auf ein mögliches EU-Amt fügte er hinzu: «Hochqualifiziert wäre sie.» Allerdings ende die Wahlperiode in Deutschland erst 2021.

Über einen Wechsel Merkels nach Brüssel wird immer wieder spekuliert. Allerdings hat die deutsche Kanzlerin gesagt, sie strebe keine anderen politischen Ämter mehr an. Nach der Europawahl Ende Mai wird Junckers Posten an der Spitze der EU-Kommission neu besetzt, ebenso wie das Amt von Ratschef Donald Tusk. Juncker pochte darauf, dass die stärkste Partei nach der Europawahl den Kommissionspräsidenten stellt oder zumindest vorschlagen darf. «Ich bin ein grosser Anhänger dieses Spitzenkandidaten-Modells», sagte er.

Der luxemburgische Christdemokrat hatte sich gegen eine zweite Amtszeit entschieden. Sein Mandat endet daher am 31. Oktober. Auf die Frage, was er über sich in den Geschichtsbüchern lesen wolle, antwortete er: «Er hat sich redlich bemüht.» Und er fügte hinzu: «Schön wäre vielleicht noch der Zusatz: Er hat einige Dinge in Ordnung gebracht.»

Zu seinen Plänen sagte er, er werde sich «schriftlich äussern - zu dem, was war, und zu dem, was aktuell passiert». Spekulationen über einen schlechten Gesundheitszustand wies er erneut zurück.