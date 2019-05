Katalanischer Separatist gewinnt Bürgermeisterwahl in Barcelona

Zum ersten Mal in der neueren Geschichte Spaniens hat ein katalanischer Unabhängigkeitsbefürworter die Bürgermeisterwahl in Barcelona gewonnen. Ernest Maragall von der Republikanischen Linken Kataloniens (ERC) bekam bei der Kommunalwahl am Sonntag die meisten Stimmen.