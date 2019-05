Katar zahlt 27 Millionen Euro für Hilfsprojekte im Gazastreifen

Nach einer zwischen Israel und der islamistischen Hamas ausgehandelten Waffenruhe hat Katar Hilfsgelder in Höhe von 27 Millionen Euro an den Gazastreifen gezahlt. Ein Gesandter brachte das Geld in das Küstengebiet am östlichen Mittelmeer.