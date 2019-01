Kevin Hart soll Hauptrolle in «Monopoly»-Film spielen Seit Jahren gibt es in Hollywood Pläne für einen Film, der auf dem Kult-Brettspiel «Monopoly» basiert. Nun ist bekanntgeworden, wer mitspielen könnte: US-Komiker Kevin Hart und «Ride Along»-Regisseur Tim Story stecken mit dem Studio Lionsgate in Verhandlungen.

Er hofft, sich die Hauptrolle im geplanten «Monopoly»-Film unter den Nagel reissen zu können: Kevin Hart. (Bild: KEYSTONE/AP Invision/JORDAN STRAUSS)

(sda/dpa)

Dies berichteten die US-Branchenblätter «Hollywood Reporter» und «Deadline.com» am Donnerstag. Hart und Story sollen den geplanten Live-Action-Streifen auch mitproduzieren. Schon im Jahr 2015 arbeitete Andrew Niccol ("The Truman Show») an einem «Monopoly»-Skript, aber der Film kam damals nicht zustande. Ein möglicher Drehstart für das neue Projekt wurde noch nicht bekannt.

Hart machte kürzlich Schlagzeilen durch seine Absage als Moderator der diesjährigen Oscar-Gala, nachdem frühere schwulenfeindliche Tweets des Komikers für Kritik gesorgt hatten. Der Schauspieler will als nächstes an der Seite von Dwayne Johnson die geplante Fortsetzung des Abenteuerfilms «Jumanji» drehen.