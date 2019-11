Libanesen feiern zum Staatsgründungs-Jubiläum «neue Unabhängigkeit»

Tausende Menschen in Libanon haben die Feiern zum Jahrestag der Staatsgründung genutzt, um für einen echten Neustart im Land zu demonstrieren. Über zehntausend Menschen versammelten sich am Freitag zu einer zivilen Parade in Beirut.