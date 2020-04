Macron dankt Deutschland für Behandlung von Coronavirus-Patienten Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat dem deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen für die Behandlung französischer Coronavirus-Patienten gedankt. Zwei Personen konnten bereits nach Frankreich zurückkehren.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich in einem Brief an Deutschland für die Übernahme von Coronavirus-Patienten bedankt. KEYSTONE/AP/Ludovic Marin

(sda/dpa)

In einem Brief an den zuständigen Ministerpräsidenten Armin Laschet würdigte Macron das «beispiellose Engagement, mit dem Nordrhein-Westfalen Frankreich in einer schwierigen Lage beisteht, die uns alle auf eine harte Probe stellt.»

Das Schreiben Macrons beginnt mit der förmlichen Anrede des Ministerpräsidenten und einer handschriftlichen Ergänzung «Cher Armin» (Lieber Armin). Macron betonte in seinem Brief zudem: «Den betroffenen Personen, bei denen ein schwerer Verlauf der Krankheit festgestellt wurde, konnte auf diese Weise die bestmögliche medizinische Versorgung zuteil werden.»

Ende März waren acht schwer erkrankte Patienten von Metz aus nach Essen verlegt worden. Ein 76-Jähriger starb am Montag im dortigen Uni-Klinikum, zwei weitere Männer konnten - deutlich stabilisiert - bereits nach Frankreich zurückkehren. Weitere Patienten werden in der Stadt Essen weiterhin versorgt. Auch die Schweiz hatte Patienten aus Frankreich übernommen.