Macron reist zum Auftakt der «nationalen Debatte» in die Normandie

Mit einem unerwarteten Besuch in der französischen Gemeinde Gasny hat der französische Präsident Emmanuel Macron seine Bürgerdebatte eingeleitet. In dem 3000-Einwohner-Ort in der Normandie traf er sich am Dienstagmittag mit dem Stadtrat.