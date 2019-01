Malaysias neuer König Abdullah legt Amtseid ab Malaysias neuer König Tengku Abdullah hat am Donnerstag offiziell das Amt übernommen. Der 59-jährige, zugleich Sultan des Bundesstaats Pahang, legte im Nationalpalast der Hauptstadt Kuala Lumpur den Eid auf die Verfassung ab.

Malaysias neuer König Tengku Abdullah nach der Zeremonie zu seiner Amtseinführung. (Bild: KEYSTONE/MALAYSIA DEPARTMENT OF INFO/SHAIFUL NIZAL ISMAIL/HANDOU)

(sda/dpa)

Der bisherige König Muhammad V. war zu Jahresbeginn überraschend zurückgetreten - vermutlich wegen der Hochzeit mit einem russischen Model, einer ehemaligen «Miss Moskau». Offiziell bestätigt wurde die Vermählung jedoch nie.

Abdullah wird das 32-Millionen-Einwohner-Land in Südostasien nun fünf Jahre lang als König regieren. 2024 ist dann ein anderer Sultan an der Reihe. So ist das in Malaysia - einem Land mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung - alle fünf Jahre üblich.

Der neue König ist seit der Unabhängigkeit von Grossbritannien 1957 der 16. Yang di-Pertuan Agong ("Der, der zum Herrscher gemacht wurde»). Zuvor war Queen Elizabeth II. auch in Malaysia Staatsoberhaupt.

Abdullah ist gläubiger Muslim und in zweiter Ehe verheiratet. Er hat neun Kinder. Seit vielen Jahren vertritt der frühere Hockey- und Fussballspieler sein Land im Weltfussballverband FIFA.

Malaysias Könige haben vor allem repräsentative Funktion. Die eigentliche Macht liegt beim Premierminister, derzeit Mahathir Mohamed. Mit 93 Jahren ist er der älteste Regierungschef der Welt.