Maltas Armee bringt Frachter mit Flüchtlingen unter Kontrolle

Der bizarre Fall zeigt das Chaos, das bei der Seenotrettung herrscht. Gerettete Flüchtlinge bringen ein Handelsschiff in ihre Gewalt und steuern es Richtung Malta. Ihr Ziel: Bloss nicht in die libysche «Hölle» zurück. Maltas Armee geht mit Maschinenpistolen an Bord.