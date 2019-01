Mehr als zwei Millionen Russen nehmen rituelles Eisbad

Auch in Kiew liessen sich viele Gläubige das Bad im eisigen Wasser nicht nehmen. (Bild: KEYSTONE/AP/EFREM LUKATSKY)

Auch in Minsk in Weissrussland haben sich russisch-orthodoxe Gläubige mit traditionellen Eisbädern symbolisch von ihren Sünden befreit. (Bild: Keystone/EPA/TATYANA ZENKOVICH)

Viele Gläubige nehmen ein Eisbad zum russisch-orthodoxen Dreikönigstag in der Nähe von Moskau. (Bild: KEYSTONE/EPA/MAXIM SHIPENKOV)

Nichts für Warmduscher: Selfie nach dem Eisbad in einem Fluss in der Nähe von Minsk in Weissrussland. (Bild: KEYSTONE/EPA/TATYANA ZENKOVICH)