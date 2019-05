Mehrere Schiffe am Neusiedler See in Österreich ausgebrannt

Mehrere Rundfahrtschiffe sind am Neusiedler See in Österreich ausgebrannt. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte standen zwei Rundfahrtboote vollständig in Flammen, wie Feuerwehreinsatzleiter der österreichischen Nachrichtenagentur APA am Montag sagte.