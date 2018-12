Tsunami-Katastrophe in Indonesien: Zahl der Toten steigt auf 222 +++ keine Hinweise auf Schweizer Opfer Bei einer neuerlichen Tsunami-Katastrophe in Indonesien sind mindestens 222 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 843 Menschen seien verletzt worden, teilte die Katastrophenschutzbehörde am Sonntag mit.

Der Tsunami hat ein Bild der Zerstörung hinterlassen. (Bild: AP (Carita, 23. Dezember 2018)) Ein Opfer der Tsunami-Katastrophe wird von Soldaten weggetragen. (Bild: Ariesto Ishak/AP (Carita, 23. Dezember 2018)) Ein Mann, der gerade einen Angehörigen identifiziert hat. (Bild: Fauzy Chaniago/AP (Carita, 23. Dezember 2018) Menschen suchen vor einem Spital in Carita nach Verwandten unter den Opfern. (Bild: Achmad Ibrahim/AP (Carita, 23. Dezember 2018)) Suche nach Angehörigen unter den Opfern. (Bild: Fauzy Chaniago/AP (Carita, 23. Dezember 2018)) Zerstörte Autos und Häuser. (Bild: Achmad Ibrahim/AP (Carita, 23. Dezember 2018)) (Bild: Fauzy Chaniago/AP (Carita, 23. Dezember 2018)) Ein Mann hält ein Kind, dass bei der Tsunami-Katastrophe ums Leben gekommen ist. (Bild: Fauzy Chaniago/AP (Carita, 23. Dezember 2018)) Einwohner in Carita nach dem Tsunami. (Bild: Achmad Ibrahim/AP (Carita, 23. Dezember 2018)) (Bild: KEYSTONE/EPA/ADI WEDA) Als möglichen Grund für den Tsunami nennen Experten einen Ausbruch des Fulkans Anak Krakatau. (Bild: KEYSTONE/EPA/GHAZALI) Auto umgestossen: Der Tsunami zerstörte in Anyer in Indonesien ganze Strassenzüge. (Bild: KEYSTONE/EPA BNPB/BNPB / HANDOUT) Von gewissen Häusern blieben nach der Flugwelle nur noch Trümmer übrig. (Bild: KEYSTONE/EPA BNPB/BNPB / HANDOUT) Gemäss der indonesischen Katastrophenschutzbehörde könnte der jüngste Tsunami nach einem Erdrutsch im Meer nach dem Ausbruch des Vulkans Krakatoa ausgelöst worden sein. (Bild: KEYSTONE/AP/SUZANNE PLUNKETT) Bis zu 20 Meter hohe Wellen: Bewohner vor ihren vom Tsunami zerstörten Häusern in Carita in Indonesien. (Bild: KEYSTONE/AP/DIAN TRIYULI HANDOKO) 15 Bilder Kopie von Mindestens 222 Tote bei Tsunami-Katastrophe in Indonesien

(sda/reu/afp/dpa)

Knapp 30 Menschen würden noch vermisst, erklärte Behördensprecher Sutopo Purwo Nugroho. Zudem sei davon auszugehen, dass die Zahl der Toten weiter steigen werde. Nicht alle Opfer seien bisher geborgen worden, nicht alle Daten lägen bisher vor, sagte er.

Die Flutwellen waren am späten Samstagabend (Ortszeit) nach einem Vulkanausbruch ohne Vorwarnung über Küstenregionen und Touristenstrände an der Meerenge von Sunda hereingebrochen. Sie trafen im Süden Sumatras und im Westen Javas an Land, ohne dass die Menschen dort vorab gewarnt worden wären, wie ein Behördensprecher sagte.

Rettungskräfte durchkämmten am Sonntag weiter Schuttberge nach Überlebenden. Hunderte Gebäude wurden Behördenangaben zufolge zerstört.

Fernsehsender zeigten Bilder einer Welle, die eine ineinander verkeilte Masse von Metalldächern, Holz, Schutt und sonstigem Treibgut vom beliebten Carita Strand ins Hinterland drückte. Andernorts entwurzelte der Tsunami Bäume und hinterliess eine Spur aus Trümmern.

Ein dramatisches, in den sozialen Medien veröffentlichtes Video zeigte eine Wasserwand, die in ein Konzert der Popband Seventeen krachte, die Band von der Bühne schleuderte und sich ins Publikum ergoss. Frontmann Riefian Fajarsyah schrieb auf Instagram, dass der Bassist und der Road Manager der Band getötet worden seien und seine Frau vermisst werde.

Keine Alarmzeichen

Ausgelöst wurden die Wellen durch einen unterseeischen Erdrutsch nach einer Vulkaneruption auf der kleinen Insel Anak Krakatoa zwischen Java und Sumatra, wie Nugroho in Yogyakarta mitteilte. Der Fluteffekt sei durch den Vollmond noch verstärkt worden.

Es habe keine Alarmzeichen wie etwa ein Erdbeben gegeben, sagte der Sprecher. Auch sei die Eruption des Anak Krakatau nicht besonders gross gewesen. Es habe keine «signifikanten» seismischen Erschütterungen gegeben, die auf einen Tsunami hingedeutet hätten.

Pantauan udara daerah terdampak tsunami di Pantai Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Korban dampak tsunami di Lampung Selatan per 23/12/2018 pukul 13.00 WIB: 35 orang meninggal duniq, 115 orang luka dan 110 unit rumah rusak. Pendataan masih dilakukan. pic.twitter.com/HcXVkEhqBx — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 23. Dezember 2018

Nugroho empfahl den Menschen in der betroffenen Gegend, sich weiterhin von der Küste fernzuhalten, da die Möglichkeit weiterer Eruptionen und somit eines weiteren Tsunamis bestehe.

Tsunamis entstehen zumeist durch Beben unter dem Meeresboden. Als Folge eines Vulkanausbruchs seien sie selten, sagte der Sprecher. Tsunami-Experte David Rothery von der Open University erklärte, dass die Nähe des Vulkans zur Küste den Behörden nur sehr wenig Zeit zum Reagieren gelassen habe.

Keine Hinweise auf Schweizer Opfer

Fotograf Oystein Andersen wurde vom Tsunami überrascht, als er gerade Bilder von Anak Krakatoa machte. «Plötzlich sah ich eine grosse Welle», schrieb er auf Facebook. «Ich musste rennen.»

Augenzeuge Asep Perangkat beschrieb, wie Autos und Container vom Wasser mitgerissen wurden. Besonders schwer war der Regierungsbezirk Pandeglang an der Westspitze Javas betroffen. Hier starben mindestens 164 Menschen, aus zwei Hotels wurden zahlreiche Opfer geborgen.

Hinweise auf Schweizer Staatsbürger unter den Opfern gibt es laut dem Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten vorerst nicht. Die Schweizer Vertretung in Jakarta stehe im Kontakt mit den zuständigen indonesischen Behörden. Abklärungen seien im Gang.

Hilfsorganisationen begannen umgehend mit der Einrichtung von Soforthilfeprogrammen für die betroffenen Gebiete. Kathy Mueller von den Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften sagte, die Organisation bereite sich zudem auf die mögliche Ausbreitung von Krankheiten vor.

Hingga 23/12/2018 pukul 07.00 WIB, data sementara dampak tsunami di Selat Sunda: 43 orang meninggal dunia, 584 orang luka-luka dan 2 orang hilang. Kerugian fisik meliputi 430 unit rumah rusak berat, 9 hotel rusak berat, 10 kapal rusak berat dan puluhan rusak. pic.twitter.com/IfKnx29QKA — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 23. Dezember 2018

Mehrfach von Tsunamis getroffen

Der Inselstaat Indonesien wird immer wieder von katastrophalen Tsunami-Flutwellen heimgesucht. Diese entstehen in der Regel durch Erdbeben unter dem Meeresboden. Dass sie durch Vulkanausbrüche und Erdrutsche ausgelöst werden, ist eher selten.

Bei einem schweren Beben und einem anschliessenden Tsunami kamen erst Ende September auf der indonesischen Insel Sulawesi mehr als 2000 Menschen ums Leben.

Besonders verheerend war der Tsunami Weihnachten 2004: Damals starben in den Anrainerstaaten um den Indischen Ozean rund 220'000 Menschen, allein 168'000 davon in Indonesien. Ausgelöst worden war diese Katastrophe durch ein Seebeben der Stärke 9,1 vor der Küste von Sumatra.