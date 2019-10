Mindestens 26 Tote bei Anschlag in Moschee in Ostafghanistan Bei einem Anschlag in einer Moschee in der ostafghanischen Provinz Nangarhar sind Zahlreiche Menschen getötet und verwundet worden. Genaue Opferzahlen lägen noch nicht vor, sagte der Chef des Provinzrates, Ali Mohammad, am Freitag.

Bei einer Explosion in einer Moschee in Ostafghanistan sind Dutzende Menschen getötet oder verletzt worden. (Bild: KEYSTONE/EPA/HEDAYATULLAH AMID)

(sda/dpa/afp)

Er gehe nach aktuellen Informationen von mindestens 26 Toten aus. Der Provinzrat Sohrab Kaderi sprach von 150 Verletzten oder Toten.

Einem Sprecher des Provinzgouverneurs zufolge stürzte aufgrund der Explosion während des Freitagsgebets das Dach der Moschee im Bezirk Haska Mina ein. Das Gotteshaus sei völlig zerstört. Was genau die Explosion auslöste, ist den Behördenvertretern zufolge noch unklar. Lokale Medien berichteten zudem von zwei Detonationen.

Bisher bekannte sich niemand zu dem Anschlag. In der Provinz Nangarhar sind die islamistisch-militanten Taliban sowie die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aktiv.

In Afghanistan hat die Gewalt gegen Zivilisten in den vergangenen Monaten stark zugenommen. Die Vereinten Nationen sprachen erst am Donnerstag von einer «noch nie dagewesenen Dimension» in diesem Sommer.

Die Uno-Mission in Afghanistan (Unama) dokumentierte von Juli bis September dieses Jahres 1174 Tote und 3139 verletzte Zivilisten. Dies entspricht laut UNO einem Anstieg um 42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die UNO macht vor allem «regierungsfeindliche Elemente» wie die radikalislamischen Taliban für Anschläge verantwortlich.