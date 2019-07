Mindestens 26 Tote bei Schiffsunglück vor Honduras

Mindesten 26 Menschen sind bei einem Schiffsunglück in der Karibik ums Leben gekommen. 47 Menschen hätten den Untergang des «Capitán Waly» am Mittwoch überlebt, sagte ein Sprecher der Streitkräfte von Honduras am Mittwoch vor Journalisten.