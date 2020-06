Mindestens 29 Tote bei Schiffsunglück in Bangladesch

Bei einem Schiffsunglück in Bangladesch sind mindestens 29 Menschen gestorben. Sie waren auf einer Fähre, die auf einem Fluss in der Nähe der Hauptstadt Dhaka mit einem anderen Schiff zusammenstiess und daraufhin kenterte, wie ein Sprecher der Wassertransportbehörde des Landes am Montag sagte.