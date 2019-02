Mindestens elf Tote bei Anschlag auf Einkaufszentrum in Mogadischu

Bei einem Autobombenanschlag auf Einkaufszentrum in Somalia sind nach Polizeiangaben mindestens elf Menschen getötet worden. Bei dem Anschlag in der Hauptstadt Mogadischu wurden am Montag zudem mindestens 15 weitere Menschen verletzt, wie Polizeibeamte erklärten.