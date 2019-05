Mordprozess gegen «Hollywood Ripper» in Kalifornien eröffnet In Kalifornien ist der Prozess gegen einen mutmasslichen Serienmörder eröffnet worden. Acht Jahre nach seiner Festnahme erschien der 43-jährige Angeklagte Michael Gargiulo am Donnerstag in Los Angeles vor Gericht.

In Kalifornien ist der Prozess gegen den mutmasslichen Serienmörder Michael Gargiulo eröffnet worden. (Bild: KEYSTONE/EPA LA TIMES POOL/AL SEIB / LA TIMES POOL)

(sda/dpa)

Er habe seine weiblichen Opfer «planmässig und systematisch» umgebracht, sagte Staatsanwalt Daniel Akemon in seinem Eröffnungsplädoyer. Gargiulo, der als «Hollywood Ripper» Schlagzeilen machte, ist in Kalifornien wegen Mordes an zwei Frauen und wegen versuchten Mordes angeklagt.

In einem weiteren Prozess wird ihm die Ermordung einer 18-Jährigen in Chicago im US-Bundesstaat Illinois vorgeworfen. Die brutale Gewaltserie soll 1993 mit der Ermordung seiner jungen Nachbarin in Chicago begonnen haben, als Gargiulo 17 Jahre alt war.

Auch im Raum Los Angeles soll der Klempner Nachbarinnen als Opfer ausgesucht, verfolgt und in nächtlichen Messerattacken brutal angegriffen haben. Die 22-jährige Ashley Ellerin wurde 2001 in ihrem Haus mit 47 Messerstichen getötet aufgefunden.

Ellerin war eine Bekannte von Schauspieler Ashton Kutcher, die in der Tatnacht mit dem Schauspieler verabredet war, wie der Sender CBS berichtete. Als Kutcher sie abholen wollte, habe sie nicht die Tür geöffnet. Vermutlich war die junge Frau kurz zuvor ermordet worden.

Kutcher steht auf einer Liste von mehr als 200 Personen, die in dem mehrmonatigen Prozess als Zeugen aufgerufen werden könnten, berichtete «People.com».

Gargiulo war im Juni 2008 wenige Wochen nach einem Messerangriff auf eine 27-jährige Nachbarin in Santa Monica festgenommen worden. Die Frau überlebte. Durch DNA-Spuren wurde der Tatverdächtige mit diesem und den früheren Fällen in Verbindung gebracht.