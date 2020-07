Mutmasslich acht Tote bei Kollision von Kleinflugzeugen in den USA Bei der Kollision zweier Kleinflugzeuge im Westen der USA sind mutmasslich acht Menschen ums Leben gekommen. Es gebe vermutlich keine Überlebenden, teilte am Montag die Polizei im Bundesstaat Idaho mit.

Über dem See Coeur d'Alene im US-Bundesstaat Idaho sind zwei Kleinflugzeuge zusammengestossen. Dabei kamen vermutlich acht Personen ums Leben. KEYSTONE/AP/Stephanie Hammett

(sda/afp)

Die Maschinen waren am Vortag nach ihrem Zusammenprall in den Lake Coeur d'Alene gestürzt. Der See im Norden von Idaho ist ein beliebtes Ferienziel.

Aus dem See wurden zunächst drei Todesopfer des Unglücks geborgen. An Bord einer der Maschinen, die einem örtlichen Tourismusunternehmen gehörte, befanden sich nach Angaben der Polizei sechs Menschen.

Darunter waren demnach vier Passagiere, die mutmasslich miteinander verwandt waren, wahrscheinlich ein Vater und seine Kinder. In dem anderen Flugzeug hätten sich mindestens zwei Menschen befunden.