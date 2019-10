Mutmasslicher französischer Familienmörder in Schottland gefasst

Ein wegen Mordes an seiner Frau und seinen vier Kindern weltweit gesuchter Franzose ist nach über acht Jahren auf der Flucht in Schottland festgenommen worden. Er wurde nach Angaben aus Polizeikreisen am Freitag aus Paris kommend am Flughafen Glasgow gefasst.