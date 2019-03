Mutmasslicher Mörder von New Yorker Mafiaboss Cali gefasst

Wenige Tage nach der Ermordung von einem der mächtigsten Mafiabosse in New York ist der mutmassliche Täter gefasst worden. Der 24-Jährige sei im benachbarten Bundesstaat New Jersey festgenommen worden, sagte ein Vertreter der New Yorker Polizei am Samstag.