Myanmar erlässt Haftbefehl gegen buddhistischen Hassprediger

Myanmar hat Haftbefehl gegen den prominentesten buddhistischen Hassprediger des südostasiatischen Landes erlassen. Dem Mönch Wirathu wird von den Justizbehörden «Aufruhr» zur Last gelegt, wie das Online-Portal Myanmar Now am Mittwoch berichtete.