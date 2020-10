Nach Corona-Erkrankung: Premier Boris Johnson fühlt sich fit

Der im Frühjahr schwer an Covid-19 erkrankte britische Premierminister Boris Johnson spürt nach eigenen Angaben keine Spätfolgen der Krankheit. «Ich bin fitter als mehrere Metzgerhunde», sagte Johnson am Sonntag in London in einem BBC-Interview. Die Formulierung «as fit as a butcher's dog» heisst wörtlich übersetzt «so fit wie ein Metzgerhund», kommt sinngemäss aber der deutschen Formulierung «fit wie ein Turnschuh» am nächsten. Gerüchte, er wirke nach seiner Corona-Infektion noch immer nicht ganz erholt, bezeichnete der Premier als «Unsinn». Dem erkrankten US-Präsidenten Donald Trump wünschte Johnson erneut eine schnelle Genesung. Er selbst hatte im Frühjahr zeitweise auf der Intensivstation behandelt werden müssen.