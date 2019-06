Nach Flugzeugabsturz auf Hawaii - Zahl der Opfer steigt Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs auf Hawaii ist die Zahl der Toten auf elf gestiegen. Es habe keine Überlebenden gegeben, berichtete der TV-Sender CBS am Samstag (Ortszeit) unter Berufung auf die US-Luftfahrtbehörde FAA.

Bei einem Flugzeugabsturz auf Hawaii hat keiner der Insassen überlebt. (Bild: KEYSTONE/AP Honolulu Star-Advertiser/BRUCE ASATO)

(sda/dpa)

Zuvor hatten offizielle Stellen gemeldet, es seien neun Menschen ums Leben gekommen.

Die zweimotorige Maschine vom Typ Beechcraft 65 war den Berichten zufolge am Freitag unmittelbar nach dem Start im Norden der Insel Oahu noch auf dem Flugfeld Dillingham abgestürzt und in Flammen aufgegangen. An Bord seien Mitarbeiter sowie Kunden einer Firma gewesen, die Tandem-Fallschirmsprünge anbietet. Die Behörden untersuchten die Absturzursache.

«In meinen 40 Jahren als Feuerwehrmann hier auf Hawaii ist dies das schlimmste Flugzeugunglück, das wir hier hatten», sagte der örtliche Feuerwehrchef Manuel Neves. Der Bürgermeister Oahus, Kirk Caldwell, sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus.

Auf Oahu liegt Hawaiis Hauptstadt Honolulu. Die grösste Insel des Archipels im Pazifik heisst Hawaii, Einwohner nennen sie auch «Big Island» (Grosse Insel). Die Inselkette ist fast 4000 Kilometer von der Westküste der USA entfernt.