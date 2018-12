Nach «Knackgeräuschen»: Experten untersuchen Hochhaus in Sydney Erst vor vier Monaten wurde der Opal Tower, ein Hochhaus in der australischen Metropole Sydney, eröffnet. Am Montag mussten die Bewohner des etwa 30 Stockwerke hohen Gebäudes aber ihre Wohnungen nach Knackgeräuschen verlassen.

Nach lautem «Knacken» evakuiert: Ein erst vor wenigen Monaten eröffnetes Hochhaus in der australischen Metropole Sydney wurde vorsorglich geräumt. (Bild: KEYSTONE/EPA AAP/MICK TSIKAS)

(sda/dpa/afp)

Etwa 3000 Menschen seien aus dem Haus und angrenzenden Gebäuden in Sicherheit gebracht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Polizei, Feuerwehr und Baustatiker inspizierten anschliessend das Gebäude im Stadtteil Sydney Olympic Park. Auch angrenzende Strassen und der nahe liegende Bahnhof wurden vorsorglich gesperrt.

Die Menschen, die aus dem Hochhaus und den umliegenden Gebäuden geführt wurden, kamen zunächst in einer Halle in der Nachbarschaft unter. Einige von ihnen durften später in ihre Wohnungen zurückkehren, nicht jedoch jene aus dem Gebäudeteil, in dem der Riss entdeckt wurde. Wann sie in ihre Wohnungen zurück dürfen, war unklar.

Ein Bewohner sagte Nine News, er habe einen lauten Knall gehört, als ob im Inneren des Gebäudes etwas gebrochen sei. Andere Bewohner berichteten von Rissen in den Wänden im zehnten Stock. Viele Türen waren demnach blockiert, und die Polizei musste einige von ihnen aufbrechen, damit Bewohner das Haus verlassen konnten.

Bewegung registriert

«Vor einigen Tagen noch sahen die Türen anders aus, als ob man sie nicht richtig schliessen konnte», sagte ein Bewohner dem Sender ABC. Ausserdem konnte man bei starkem Wind spüren, wie sich das Gebäude bewegte.

Philip Rogerson von der Polizei sagte, das Gebäude habe sich ein oder zwei Millimeter bewegt. Zur Ursache machten Polizei und Feuerwehr keine Angaben.

«Wir wissen um die Sorgen, die im Zusammenhang mit dem Opal-Gebäude aufgekommen sind», sagte eine Sprecherin der Projektentwicklungsfirma dem Sender ABC. Der Bauträger sei informiert.

Der Opal Tower mit 392 Wohnungen ist eines von fünf neuen Wohnhochhäusern, die auf dem Gelände der Olympischen Spiele 2000 gebaut wurden.