Nasa beobachtet Asteroid so nah wie nie beim Vorbeiflug an der Erde

Das war knapp - für kosmische Standards. So nah wie nie zuvor hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa einen Asteroiden bei seinem Vorbeiflug an der Erde beobachtet. Der Asteroid mit dem Namen «2020 QG» flog in einer Entfernung von 2950 Kilometern an der Erde vorbei.